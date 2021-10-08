Москва, 8 октября, 2021, 21:59 — ИА Регнум. Инфляция в России по итогам 2021 года окажется на уровне 6,5−7% или ниже. Об этом 8 октября заявил журналистам первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

ИА REGNUM Инфляция

«Моя оценка на сегодняшний день — в районе 6,5−7%. Где-то в этом диапазоне, но может быть и ниже, потому что последние два месяца могут преподнести сюрпризы», — сказал он.

Белоусов отметил, что давать более точные прогнозы на предстоящие месяцы сложно из-за аномальной динамики цен.

«Сейчас очень трудно прогнозировать, потому что у нас в сентябре возникли некоторые аномальные траектории, прежде всего, в части продуктов питания. Но думаю, что они сейчас выправятся», — сказал вице-премьер.

Напомним, по данным Минэкономразвития, на 4 октября годовая инфляция в России ускорилась до 7,48% с 7,26% неделей ранее.

Согласно официальному прогнозу Банка России, к концу года инфляция в стране должна составить 5,7−6,2%. Обновлённый макропрогноз регулятор должен представить в текущем месяце.