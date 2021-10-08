Йошкар-Ола, 8 октября, 2021, 21:54 — ИА Регнум. В медицинских учреждениях Марий Эл ощущается острая нехватка медицинских кадров в стационарном и амбулаторном звене. Об этом сообщает минздрав республики.

Dzhmao.ru Медики в защитных костюмах

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

На должности среднего медперсонала в поликлинику № 4 Йошкар-Олы и Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн готовы устроиться студенты старших курсов МарГУ (Марийского государственного университета). Ещё 30 студентов будут проходить практику в поликлиниках и горбольнице Йошкар-Олы.

Кроме того, 47 студентов старших курсов Йошкар-Олинского медицинского колледжа и Волжского филиала колледжа выйдут на работу в поликлиники Йошкар-Олы, Козьмодемьянской межрайонной больницы, в фельдшерско-акушерские пункты Медведевского и Волжского районов.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября на фоне сложной эпидситуации в больницах Масрий Эл развернули еще 40 коек инфекционного профиля. Общий коечный фонд республики составил 1665 единиц, из которых на указанную дату занято 1423 места.