Париж, 8 октября, 2021, 21:49 — ИА Регнум. Франция не планирует долгого сохранения своего военного присутствия в Мали и закрывает свои базы, заявил 8 октября президент Франции Эммануэль Макрон на форуме «Африка — Франция» в Монпелье.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эммануэль Макрон

По его словам, целью Парижа военное присутствие в Мали не является.

«Считаю, что Франции не суждено долго сохранять свое присутствие в Мали. Именно по этой причине мы сейчас закрываем свои военные базы в Тесалите и Кидале на севере Мали. Наша цель не заключается в том, чтобы располагать военными базами», — заявил Макрон.

«Я хочу как можно быстрее закрыть свои военные базы. Но этот процесс связан с восстановлением государственности. А также с реализацией инвестиционных проектов, чтобы молодежь, если джихадисты вернутся, не повернула в их сторону», — сказал президент Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Париж заявлял, что свернет свое военное присутствие в Мали в случае заключения договора между властями этой африканской страны с российскими ЧВК.