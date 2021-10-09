Вашингтон, , 08:37 — REGNUM Комиссия Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США соберется в конце октября, чтобы обсудить бустерные вакцины от COVID-19 компаний Moderna и Johnson & Johnson, сообщает 8 октября Reuters.

Вакцинация от коронавируса в США Cdc.gov

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Заседания запланированы на 20−21 октября. За неделю до этого эксперты из Управления по контролю за продуктами и лекарствами США выскажутся по поводу необходимости выпуска на рынок бустерных доз этих двух вакцин.

Группа экспертов CDC также обсудит вакцины от COVID-19 для детей 2 и 3 ноября.

Напомним, что компания Pfizer и ее партнер BioNTech SE попросили регулирующие органы США разрешить экстренное использование их вакцины от COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет.