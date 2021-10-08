Йошкар-Ола, 8 октября, 2021, 21:45 — ИА Регнум. В Марий Эл развернули еще 40 коек для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. Об этом сообщает минздрав республики.

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Так, 20 мест выделено в Волжской ЦГБ и еще 20 — в Звениговской ЦРБ. С учетом дополнительных койко-мест объем коечного фонда республики в десяти медицинских учреждениях насчитывает 1655 инфекционных коек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 8 октября, лечение в стационарах получают 1423 человека, из них у 1404 — пневмония. 646 человек — с подтвержденным заражением коронавирусом. За сутки выписаны 112 пациентов, госпитализированы — 144 жителя республики.

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