Бразилиа, 8 октября, 2021, 21:43 — ИА Регнум. О планах бразильского министра энергетики Бенту Албукерке сделать доклад на Российской энергетической неделе, которая состоится в Москве 13−15 октября, сообщили 8 октября в пресс-службе минэнерго Бразилии.

Kremlin.ru Пленарное заседание форума «Российская энергетическая неделя». Москва, 4 октября 2017 года

Выступление запланировано на 13 октября в рамках обсуждения противодействия климатическим изменениям. Отмечается, что министр будет рассказывать о планах перехода республики к электроэнергетике.

Бразильский министр в Москве встретится с российским министром энергетики Николаем Шульгиновым и министром экономического развития Максимом Решетниковым.