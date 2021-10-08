Нью-Йорк, США, 8 октября, 2021, 21:40 — ИА Регнум. Телекомпания USA Network назвала дату премьеры полнометражного фильма «Нэш Бриджес». Об этом 8 октября сообщает портал Deadline.

Paul.h Вид на Сан-Франциско

Кабельный канал покажет картину 27 ноября 2021 года. В этом фильме воссоединятся актёры Дон Джонсон (Нэш Бриджес) и Чич Марин (Джо Домингес). Издание отметило, что если лента привлечёт внимание зрителей, то USA Network может возродить некогда популярный сериал.

Напомним, оригинальное шоу «Детектив Нэш Бриджес» (Nash Bridges) телеканал CBS показывал в период с 29 марта 1996 года по 4 мая 2001-го. Сюжет сериала рассказывает о работе отдела специальных расследований департамента полиции Сан-Франциско.