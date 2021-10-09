Вашингтон, 9 октября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Немецкая полиция расследует несколько случаев так называемого «гаванского синдрома» в посольстве США в Берлине — загадочного заболевания, от которого, как считается, пострадали 200 американских дипломатов, чиновников и членов их семей по всему миру. Об этом 8 октября сообщает Reuters.

De-okin Посольство США в Берлине

О синдроме стало известно общественности в 2016 году после того, как десятки дипломатов посольства США в Гаване, Куба, пожаловались на недомогание.

Полиция Берлина заявила, что с августа расследует «предполагаемое нападение с применением звукового оружия на сотрудников посольства США», но отказалась предоставить дополнительную информацию.

Представитель посольства США в Берлине отказался комментировать какой-либо конкретный инцидент, но сказал, что в США продолжается расследование случаев по всему миру.

Напомним, что президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий финансовую помощь государственным служащим, пострадавшим от «гаванского синдрома».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году некоторые работавшие на Кубе сотрудники ЦРУ и Госдепа США начали жаловаться на звон в ушах, слуховые галлюцинации, головные боли и тошноту. В итоге им был поставлен диагноз — «гаванский синдром», якобы вызванный акустической атакой.