Токио, 8 октября, 2021, 21:26 — ИА Регнум. Capcom объявила, что в мире продано уже более 10 млн копий игры Resident Evil 7: Biohazard. Публикация была размещена 8 октября на сайте компании.

компания Capcom Логотип игры Resident Evil

Разработчики отметили, что успеху проекта способствовали цифровые продажи, а также выход в продажу набора, в который кроме седьмой части Resident Evil также вошла Resident Evil Village. Capcom также обратила внимание, что Resident Evil 7 стала первой игрой франшизы, которой удалось добиться таких показателей.

Напомним, релиз Resident Evil 7: Biohazard состоялся 24 января 2017 года. В сообществе геймеров эта игра считается одной из самых страшных. Отметим, что она стала первой игрой серии, в которой Capcom реализовала режим от первого лица.