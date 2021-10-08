Никосия, 8 октября, 2021, 21:23 — ИА Регнум. 8 октября в Ларнаке (Кипр) на стадионе «АЕК Арена» сборная Кипра по футболу в матче седьмого тура группы Hквалификаций к Чемпионату Мира 2022 в Катаре сыграет со сборной Хорватии. Матч начнется в 21:45 по московскому времени. За час до стартового свистка команды назвали составы.

Антон Зайцев Никола Влашич

Кипр: Неофитос, Иоанну, Андреу, Сотириу, Псалтис, Авраам, Артиматас, Кастанос, Сотериу, Популис, Питтас.

Запасные: Керавнос, Мамас, Антониадис, Гогич, Деметриу, Кириаку, Какоулис, Деметриу, Панайоту, Лоизу, Элиа, Ционис.

Хорватия: Ливакович, Чалета-Цар, Станишич, Соса, Гвардиол, Ковачич, Модрич, Брозович, Влашич, Перишич, Крамарич.

Запасные: Уремович, Баришич, Брекало, Грбич, Ливая, Пашалич, Шкорич, Иванушеч, Якич, Вида, Понграчич, Слуша.

В текущем сезоне 24-летний экс-полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич принял участие в шести матчах за «Вест Хэм» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Сборная Хорватии с тринадцатью очками делит первое место в группе H со сборной России. Сборная Кипра, набрав лишь четыре очка, занимает последнее место в турнирной таблице.