Рим, 8 октября, 2021, 21:20 — ИА Регнум. ВВП Италии в 2021 году, возможно, вырастет даже больше, чем на 6%, заявил в пятницу, 8 октября, министр экономического развития Джанкарло Джорджетти.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Но многое будет зависеть от того, насколько быстро будет расти объем потребления, пока строить прогнозы на эту тему затруднительно, добавил министр.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евроиз-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизилсяна 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. Официально число занятых рабочих мест сократилось на 945 тысяч.

В апреле 2021 года Италия подала заявку на получение «восстановительных» грантов и кредитов ЕС. Она была утверждена летом 2021 года. Средства (191 млрд евро, в том числе 122 млрд евро кредитов) должны поступать частями до 2026 года включительно. По прогнозу правительства, в 2021 году восстановительный рост ВВП составит около 5−6%.