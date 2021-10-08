Саранск, 8 октября, 2021, 21:19 — ИА Регнум. QR-код будут требовать у жителей Мордовии при посещении спортзалов, учреждений культуры, общественного питания, бытовых услуг, сообщили 8 октября в пресс-службе регионального оперштаба.

Цитата из м/ф «Про бегемота, который боялся прививок». реж Леонид Амальрик. 1966. СССР Шприц

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Отмечается, что совершеннолетних с 15 октября в вышеуказанные учреждения будут пускать «только при наличии QR-кода или сертификата профилактической прививки, подтверждающих вакцинацию против COVID-19, с даты которой прошло не больше года, либо QR-кода, подтверждающего, что гражданин перенёс коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не больше шести месяцев».

Отмечается, что в регионе в лечении COVID-19 задействованы 17 медучреждений, развернуто 2,7 тыс. инфекционных коек. Свободных коек только девять процентов.