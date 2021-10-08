Ижевск, 8 октября, 2021, 21:18 — ИА Регнум. В субботу, 9 октября, на территории Удмуртии, преимущественно в северных районах ожидаются небольшие дожди. Об этом предупреждает региональный Гидрометцентр.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осень

Следите за развитием событий в трансляции: «Штормит, морозит, заливает: катаклизмы погоды в России и мире – все новости»

Так, в ближайшую ночь температура воздуха понизится и составит — 2…+3°С, в дневные часы воздух прогреется до +7…+12°С.

В воскресенье и понедельник, 10−11 октября, дожди будут более повсеместными, в северных районах может пройти дождь со снегом. Ночью температура воздуха не изменится, в светлое время суток в указанные дни ожидается +6…+11°С.

По предварительному прогнозу, к середине следующей недели ожидается в основном сухая погода, а температура воздуха начнет постепенно увеличиваться.

Как сообщало ИА REGNUM, практически на всей территории Поволжья уходящая неделя была довольно теплой. К примеру, в Пензенской области в предстоящие выходные, 9−10 октября, осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит около +13°С, по ночам — от 0 до — 3 °C.

В связи с благоприятными погодными условиями администрация Пензы продлила работу дачных автобусных маршрутов до 17 октября.