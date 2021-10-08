Рейкьявик, 8 октября, 2021, 21:18 — ИА Регнум. 8 октября в Рейкьявике на стадионе «Лаугардалсвеллур» сборная Исландии по футболу в матче седьмого тура отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022, который пройдет следующим летом в Катаре, сыграет со сборной Армении. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Facebook.com/HenrikhMkh Генрих Мхитарян

Стартовые составы команд:

Исландия: Олафссон, Севарссон, Херманнссон, Бьярнасон, Скуласон, Паульссон, Бьярнасон, Хельгасон, Кьяртанссон, Гюдмюндссон, Торстейнссон.

Армения: Юрченко, Тертерян, Ароян, Восканян, Сперцян, Барсегян, Удо, Мхитарян, Адамян, Селарраян.

В текущем сезоне 32-летний Мхитарян, выступая за римскую «Рому», принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.