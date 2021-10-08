Вологда, 8 октября, 2021, 21:14 — ИА Регнум. В Вологодской области отложили введение системы QR-кодов до 1 ноября. Как сообщил «Вконтакте» губернатор Олег Кувшинников, поводом для такого решения послужили многочисленные обращения предпринимателей, не успевших закупить необходимое оборудование.

QR-код

«Ко мне обратилось несколько общественных организаций и предприятий, представители бизнес-сообщества по отсрочке введения системы QR-кодов о вакцинации в связи с отсутствием оборудования по считыванию этих кодов. Я это поддерживаю, и пока не будет приобретено и протестировано оборудование, предлагаю отложить введение этой системы до 1 ноября этого года. Мы подготовимся, протестируем и спокойно вместе с бизнесом оценим все риски введения данного ограничения», — сообщил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, система QR-кодов на Вологодчине была введена с 9 октября. Однако из-за отсутствия оборудования заведения общественного питания были вынуждены прервать работу.