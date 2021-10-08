Рим, 8 октября, 2021, 21:13 — ИА Регнум. Статистика показывает, что в 2021 году поток мигрантов в ЕС, как по морю, так и по суше, значительно вырос, заявила в пятницу, 8 октября, министр внутренних дел Италии Лучана Ламорджезе.

Мигранты. Италия

ЕС должен «преодолеть накопленную задержку» и незамедлительно переходить от слов к делу, оказывая конкретную помощь в этом вопросе средиземноморским странам, в том числе Италии, отметила Ламорджезе.

Кроме того, необходимо начать оказывать реальную (и давно обещанную) помощь странам Северной Африки, чтобы ослабить «миграционное давление» на них, добавила она.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом правительство либералов и популистов выполняло задание Брюсселя в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. С приходом к власти в феврале 2021 года «широкого» правительства Марио Драги ситуация не изменилась.

В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома». В массовом и бесконтрольном прибытии мигрантов в Италию оппозиционеры видят социальную, санитарную и политическую проблему. В 2020—2021 годах ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения новых вспышек эпидемии в Италии.

Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство постоянными новыми высадками и побегами мигрантов из центров по их приему. Власти Италии в свою очередь жалуются на нежелание ЕС и стран-членов ЕС по-настоящему помогать Риму в решении этой проблемы.