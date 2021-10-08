Токио, 8 октября, 2021, 21:13 — ИА Регнум. Впервые за период долгого молчания Nintendo высказалась о проблеме «дрифта» контроллеров Joy-Con портативной консоли Nintendo Switch. Об этом 8 октября сообщает портал Comicbook.

Nintendo Switch

Заместитель генерального директора Nintendo Тору Ямасита заявил, что компания на протяжении многих лет пыталась улучшить конструкцию Joy-Con и продлить период их корректной работы. «Контроллеры Joy-Con имеют множество различных функций, поэтому мы продолжаем вносить улучшения, которые не всегда могут быть заметны», — сказал Ямасита.

Он подчеркнул, что Nintendo с момента старта продаж Switch дорабатывала компоненты джойстиков, улучшала систему тестов на надёжность Joy Con и вносила изменения в новые устройства, поступающие в продажу. При этом Ямасита отметил, что со временем контроллеры всё равно будут хуже работать и выходить из строя, но Nintendo всё равно намерена и дальше совершенствовать их конструкцию.

Напомним, ранее на Nintendo подали несколько коллективных исков в суд из-за проблемы Joy-Con. Истцы заявили, что компания знала о проблеме контроллеров Switch, но не торопилась её устранять, поскольку была заинтересована в том, чтобы геймеры покупали новые консоли и контроллеры.