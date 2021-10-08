Стокгольм, , 21:20 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на одного. Данная информация была опубликована 8 октября на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 14 905 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 157 822 человека. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 739 новых случаев заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 188 306 человек старше 16 лет, вторую — 6 721 017.

По состоянию на 8 октября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 33 пациента с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь.