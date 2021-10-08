Стамбул, Турция, 8 октября, 2021, 21:08 — ИА Регнум. 8 октября в Стамбуле (Турция) на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» сборная Турции по футболу в матче седьмого тура отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 в Катаре сыграет со сборной Норвегии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Werner100359 Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд

На матче будет работать немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. Ассистенты главного судьи — Марк Борш и Штефан Лупп.

Стартовые составы команд:

Турция: Угурджан Чакыр, Зеки Челик, Мерих Демирал, Сердар Азиз, Джанер Эркин, Берат Оздемир, Озан Туфан, Дженгиз Ундер, Хакан Чалханоглу, Керем Актюркоглу, Бурак Йылмаз.

Норвегия: Эрьян Нюланд, Стефан Страндберг, Биргер Мелинг, Андрес Ханче-Ольсен, Маркус Педерсен, Мортен Торсбю, Патрик Берг, Мартин Эдегор, Йенс Петтер Хауге, Мохамед Эльюнусси, Кистиан Торстведт.

На данный момент сборная Турции с одиннадцатью очками идет на третьей позиции в турнирной таблице группы G. Сборная Норвегии, набрав тринадцать очков, расположилась строчкой выше.