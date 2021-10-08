София, 8 октября, 2021, 21:04 — ИА Регнум. Сухогруз VERA SU, потерпевший аварию у Каменного Берега (Добричская область Болгарии), не представляет серьёзной угрозы для региональной акватории Чёрного моря. Об этом говорится в заявлении Национального совета по расследованию происшествий на транспорте Республики Болгария, сообщает 8 октября софийская газета «Труд».

Загрязнение

Как заявили журналистам представители администрации общины Каварна, в которую входит Каменный Берег, предварительный осмотр аварийного корабля показал, что опасности окончательного разрушения судна нет.

«Исследование будет продолжаться, однако уже сейчас можно исключить возможность загрязнения отдельно взятого участка побережья», — отмечено в заявлении морской администрации Болгарии.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября турецкий сухогруз VERA SU, шедший с Украины в болгарский порт Варну с грузом азотных удобрений, сел на мель у Каменного Берега.

Корпус судна получил серьёзные повреждения, а в море попали тонны химикатов. Ранее капитан и второй помощник капитана VERA SU были задержаны представителями прокуратуры Добричской области.