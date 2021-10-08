Завершился марафон «Компас женского лидерства»
Москва, 8 октября, 2021, 21:02 — ИА Регнум. Члены Совета Федерации приняли участие в 16-часовом марафоне «Компас женского лидерства #МягкаяCила».Мероприятие прошло в рамках региональной недели Третьего Евразийского женского форума.
В рамках региональной недели накануне Третьего Евразийского женского форума состоялся 16-часовой дневной марафон «Компас женского лидерства #МягкаяCила». Марафон провели Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» совместно с Советом Евразийского форума при Совете Федерации. Партнером мероприятия выступила Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».
Марафон стартовал в полдень местного времени на Камчатке (03:00 мск) и завершится в 18:00 часов (19:00 мск) по местному времени в самом западном регионе страны — в Калининградской области.
В дискуссии на тему «Участие женщин в развитии креативных индустрий» приняла участие председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы Инна Святенко.
В ходе марафона заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в верхней палате парламента от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Зленко приняла участие в дискуссии на тему: «Туризм и народные промыслы: перспективы для развития женского предпринимательства».
Сенатор рассказала, что в прошлом году в Совете Федерации была создана Временная комиссия по сохранению и развитию народных художественных промыслов, где широко обсуждается интеграция этой темы вопросами развития туризма.
Елена Зленко проинформировала о работе по совершенствованию законодательства в сфере туризма и развития народных промыслов. «Наша комиссия была создана на площадке Света Федерации для подготовки предложений в новую редакцию Федерального закона о развитии народных художественных промыслов. Документ планируется сейчас к внесению в Государственную Думу. Мы думаем, как совместить то, что уже сделано для развития сельского туризма и народно-художественных промыслов».
По ее словам, в июне нынешнего года Советом Федерации была закончена огромная работа по продвижению и принятию законодательного определения понятия «сельский туризм». Были одобрены соответствующие изменения в законодательство по туристской деятельности и Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства».
Сенатор отметила, что в программу развития сельского хозяйства заложены меры государственной поддержки сельского туризма, реализация которых начнется с января 2022 г. ъ
Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области, Анатолий Широков в ходе марафона обсудил проблемы региона и способы их преодоления. «Перед современной Колымой стоят большие задачи. Поддерживая звание одного из лидеров российской золотодобычи, создать новые современные условия для жизни в нашем суровом крае. Построить новые социальные объекты, включить регион в систему транспортных коммуникаций России. Убежден, что наши женщины будут в числе самых активных строителей Новой Колымы», — подчеркнул сенатор.
Касаясь транспортной доступности области, Анатолий Широков отметил, что строительство новой ветки железной дороги позволит минимизировать проблемы доставки всего необходимого.
«В обратном направлении железная дорога может вывозить продукцию горной и рыбной промышленности — все то, чем богата наша территория. Кроме того, это позволит создать десятки тысяч новых рабочих мест и откроет новые возможности для развития малого и среднего бизнеса» — подчеркнул Анатолий Широков.
Представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Григорий Ледков в ходе форума сообщил о разработанном законопроекте, касающемся этнологической экспертизы. По его словам, этнологическая экспертиза — необходимый этап реализации крупных инвестиционных проектов, направленных на развитие регионов.
«Ведь именно коренные малочисленные народы Севера непосредственно на себе испытывают влияние таких проектов. Здесь как никогда важны экспертиза и учёт». — отметил он.
Сенатор добавил, что разлив топлива в Норильске стал своеобразнвм триггером подготовки текста законопроекта.
В 8:00 мск к обсуждению подключились участники из Алтайского и Красноярского краев, Хакасии, Тувы, Омской области, Кузбасса и Москвы. Промышленные регионы Сибири сегодня имеют большой потенциал для развития, однако для этого им требуется поддержка в реализации инфраструктурных проектов.
Она обратила внимание, что кроме промышленно-энергетического сектора, в Республике заинтересованы и в развитии строительного рынка. Рождаемость в Туве сегодня почти вдвое выше среднероссийских показателей, семьям с детьми для комфортной жизни необходимо новое жилье и социальная инфраструктура. Темпы строительства нового жилья в регионе с 2008 года выросли почти в пять раз, но все еще ниже, чем в целом по стране.
Участники из регионов Дальнего Востока обсудили создание условий для привлечения инвестиций, а также сохранение малых коренных народов. Еще одной важной темой стало сохранение Байкальской природной территории и развитие регионов вокруг крупнейшего пресноводного озера. В регионах Сибири во время подключения говорили о промышленном развитии территорий, научные центры представят свой взгляд на развитие науки и расскажут о проектах, которые реализуют женщины в научно-образовательной сфере.
Основная тема обсуждения на Урале — развитие высокотехнологичных производств и «зеленой» экономики. В регионах Поволжья — деловая активность женщин в реализации программы оздоровления Волги, на Юге и Северном Кавказе — поддержка малого и среднего бизнеса, а также туризма и народных промыслов.
В регионах Центра обсудили вопросы развития сельских территорий, продвижения малых городов, на Северо-Западе — сохранение культуры арктического Севера и развитие волонтерства. Завершит марафон — международный трек, на связь выйдет Калининград.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, организаторами III Евразийского женского форума zdkz. ncz Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств — участников Содружества Независимых Государств. Оператор форума — Фонд Росконгресс.