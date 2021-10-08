Москва, 8 октября, 2021, 21:02 — ИА Регнум. Члены Совета Федерации приняли участие в 16-часовом марафоне «Компас женского лидерства #МягкаяCила».Мероприятие прошло в рамках региональной недели Третьего Евразийского женского форума.

Иван Шилов, ИА REGNUM Совет Федерации

В рамках региональной недели накануне Третьего Евразийского женского форума состоялся 16-часовой дневной марафон «Компас женского лидерства #МягкаяCила». Марафон провели Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» совместно с Советом Евразийского форума при Совете Федерации. Партнером мероприятия выступила Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».

Марафон стартовал в полдень местного времени на Камчатке (03:00 мск) и завершится в 18:00 часов (19:00 мск) по местному времени в самом западном регионе страны — в Калининградской области.

В дискуссии на тему «Участие женщин в развитии креативных индустрий» приняла участие председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы Инна Святенко.

В ходе марафона заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в верхней палате парламента от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Зленко приняла участие в дискуссии на тему: «Туризм и народные промыслы: перспективы для развития женского предпринимательства».

Сенатор рассказала, что в прошлом году в Совете Федерации была создана Временная комиссия по сохранению и развитию народных художественных промыслов, где широко обсуждается интеграция этой темы вопросами развития туризма.

Елена Зленко проинформировала о работе по совершенствованию законодательства в сфере туризма и развития народных промыслов. «Наша комиссия была создана на площадке Света Федерации для подготовки предложений в новую редакцию Федерального закона о развитии народных художественных промыслов. Документ планируется сейчас к внесению в Государственную Думу. Мы думаем, как совместить то, что уже сделано для развития сельского туризма и народно-художественных промыслов».

По ее словам, в июне нынешнего года Советом Федерации была закончена огромная работа по продвижению и принятию законодательного определения понятия «сельский туризм». Были одобрены соответствующие изменения в законодательство по туристской деятельности и Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства».

Сенатор отметила, что в программу развития сельского хозяйства заложены меры государственной поддержки сельского туризма, реализация которых начнется с января 2022 г. ъ

Автор «У сельского туризма в России большой потенциал. Вместе с тем, всем предпринимателям, которые занимаются этим направлением, «на старте» необходима государственная поддержка», — считает парламентарий.

Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области, Анатолий Широков в ходе марафона обсудил проблемы региона и способы их преодоления. «Перед современной Колымой стоят большие задачи. Поддерживая звание одного из лидеров российской золотодобычи, создать новые современные условия для жизни в нашем суровом крае. Построить новые социальные объекты, включить регион в систему транспортных коммуникаций России. Убежден, что наши женщины будут в числе самых активных строителей Новой Колымы», — подчеркнул сенатор.

Касаясь транспортной доступности области, Анатолий Широков отметил, что строительство новой ветки железной дороги позволит минимизировать проблемы доставки всего необходимого.

«В обратном направлении железная дорога может вывозить продукцию горной и рыбной промышленности — все то, чем богата наша территория. Кроме того, это позволит создать десятки тысяч новых рабочих мест и откроет новые возможности для развития малого и среднего бизнеса» — подчеркнул Анатолий Широков.

Представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Григорий Ледков в ходе форума сообщил о разработанном законопроекте, касающемся этнологической экспертизы. По его словам, этнологическая экспертиза — необходимый этап реализации крупных инвестиционных проектов, направленных на развитие регионов.

«Ведь именно коренные малочисленные народы Севера непосредственно на себе испытывают влияние таких проектов. Здесь как никогда важны экспертиза и учёт». — отметил он.

Сенатор добавил, что разлив топлива в Норильске стал своеобразнвм триггером подготовки текста законопроекта.

Автор «Он нацелен на оценку воздействия последствий на старте проектов. Важно заранее взвешивать риски, в том числе психологическое и экономическое влияние на людей, и оценивать компенсационные меры», — пояснил Григорий Ледков.

В 8:00 мск к обсуждению подключились участники из Алтайского и Красноярского краев, Хакасии, Тувы, Омской области, Кузбасса и Москвы. Промышленные регионы Сибири сегодня имеют большой потенциал для развития, однако для этого им требуется поддержка в реализации инфраструктурных проектов.

Дина Оюн. Автор «На территории региона реализуются семь инвестиционных проектов, но развитие сдерживают инфраструктурные дефициты, мы изолированы транспортно. Строительство железной дороги простимулировало бы промышленное освоение. Кроме того, регион испытывает энергетический дефицит, эта проблема решается в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития», — отметила член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Республики Тува

Она обратила внимание, что кроме промышленно-энергетического сектора, в Республике заинтересованы и в развитии строительного рынка. Рождаемость в Туве сегодня почти вдвое выше среднероссийских показателей, семьям с детьми для комфортной жизни необходимо новое жилье и социальная инфраструктура. Темпы строительства нового жилья в регионе с 2008 года выросли почти в пять раз, но все еще ниже, чем в целом по стране.

Автор «Нам важно создавать социальную инфраструктуру: строить детские сады, школы, социальные объекты и, конечно же, жилье. Для этого нам нужно развивать индустрию стройматериалов, наращивать производство кирпича, железобетона», — добавила Дина Оюн.

Участники из регионов Дальнего Востока обсудили создание условий для привлечения инвестиций, а также сохранение малых коренных народов. Еще одной важной темой стало сохранение Байкальской природной территории и развитие регионов вокруг крупнейшего пресноводного озера. В регионах Сибири во время подключения говорили о промышленном развитии территорий, научные центры представят свой взгляд на развитие науки и расскажут о проектах, которые реализуют женщины в научно-образовательной сфере.

Основная тема обсуждения на Урале — развитие высокотехнологичных производств и «зеленой» экономики. В регионах Поволжья — деловая активность женщин в реализации программы оздоровления Волги, на Юге и Северном Кавказе — поддержка малого и среднего бизнеса, а также туризма и народных промыслов.

В регионах Центра обсудили вопросы развития сельских территорий, продвижения малых городов, на Северо-Западе — сохранение культуры арктического Севера и развитие волонтерства. Завершит марафон — международный трек, на связь выйдет Калининград.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, организаторами III Евразийского женского форума zdkz. ncz Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств — участников Содружества Независимых Государств. Оператор форума — Фонд Росконгресс.