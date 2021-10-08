Москва, 8 октября, 2021, 20:59 — ИА Регнум. Основная доля прироста смертности в России в августе приходится на смертность от COVID-19. Об этом 8 октября заявила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

«Из общего прироста смертности в августе текущего года 81,7% приходится на смертность от COVID-19», — сказала она.

Вице-премьер также отметила, что снижение смертности в августе по сравнению с прошлогодним показателем зафиксировано в Мордовии, Ингушетии и Чечне.

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По оперативным данным за сентябрь, которые привела Голикова, смертность по сравнению с августом снизилась на 6,1%, при этом в структуре показателя продолжается рост смертности от COVID-19.

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что смертность в августе возросла на 32,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.