Джалал-Абад, Киргизия, 8 октября, 2021, 20:57 — ИА Регнум. В Джалал-Абадском Центре крови нет генератора, в случае отключения электричества две тонны плазмы могут быть уничтожены, об этом 8 сентября сообщил Turmush.

Kate Ter Haar Электроэнергия

С приближением зимы киргизские энергетики заявляют о предстоящих отключениях электроэнергии. В настоящее время в Центре крови хранится около 2 тонн плазмы крови при — 40 градусах. Если электричество отключат, спустя три часа две тонны плазмы станут непригодны.

«Чтобы быть готовыми к такой ситуации, на оборудование необходимо 2 млн. сом (1,7 млн. рублей). Мы обратились за помощью в мэрию, министерство здравоохранения и социальной защиты. Но все ответили, что не имеют достаточно средств», — рассказал главврач Урмат Боржиев.Джалал-Абадский областной центр крови во время вспышки коронавируса в 2020 году, когда была острая необходимость в крови, обеспечивал соседние области, летом этого года во время третей волны COVID-19 отправлял кровь в Бишкек.

ИА REGNUM напоминает, что в Киргизии наблюдается энергетический кризис, маловодный период и растущее потребление электроэнергии населением привели к дефициту энергии. Новые генерирующие мощности практически не создаются. В стране начинаются масштабные отключения электричества.