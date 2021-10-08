Гамбург, Германия, 8 октября, 2021, 20:55 — ИА Регнум. 8 октября в Гамбурге (Германия) на стадионе «Фолькспаркштадион» сборная Германии по футболу в матче седьмого тура отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 сыграет со сборной Румынии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Ailura Лерой Сане

Бригада арбитров (Турция): Джюнейт Чакыр |Баттахин Дюран | Тарик Онгун.

Стартовые составы команд:

Германия: тер Штеген, Рюдигер, Зюле, Керер, Хофманн, Киммих, Горецка, Ройс, Гнабри, Сане, Вернер.

Запасные игроки: Шлоттербек, Гинтер, Лено, Хаверц, Мюллер, Мусиала, Клостерманн, Нойхаус, Адейми, Раум, Виртц.

Румыния: Ницэ, Рациу, Тошка, Кирикеш, Буркэ, Рус, Хаджи, Марин, Михайла, Станчу, Пушкаш.

Запасные игроки: Маня, Албу, Иван, Чикылдэу, Максим, Банку, Влад, Кесеру, Айоани, Кордеа, Митрицэ, Моруцан.

На данный момент сборная Германии с пятью победами и пятнадцатью очками занимает первое место в турнирной таблице группыJ. Сборная Румынии, набрав десять очков, идет двумя строками ниже.