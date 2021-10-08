Токио, 8 октября, 2021, 20:55 — ИА Регнум. Студия Polyphony Digital выложила в сеть новый трейлер игры Gran Turismo 7. Ролик был опубликован 8 октября на YouTube-канале Gran Turismo TV.

Carscoops Volkswagen Beetle из игры Gran Turismo

В новом видео разработчики показали новые кадры игрового процесса, работу некоторых механик, а также объявили о партнёрстве с производителем тормозных систем Brembo. Polyphony Digital сообщила, что итальянский бренд будет интегрирован в игровой магазин, в котором геймеры смогут покупать детали для тюнинга машин.

Напомним, изначально релиз Gran Turismo 7 должен был состояться в 2021 году, но позже разработчики отложили его на 4 марта 2022 года. Игра выйдет на консолях PlayStation 5 и PlayStation 4.