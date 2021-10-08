Йошкар-Ола, 8 октября, 2021, 20:53 — ИА Регнум. Йошкар-Олинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 56-летнего бывшего главного врача ГБУ РМЭ «Перинатальный центр», где весной 2020 года похитили новорожденную. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Марий Эл.

Pexels.com Младенец

Установлено, что обвиняемый, проявляя преступную небрежность, не обеспечил надлежащую охрану территории и административного здания Перинатального центра, в результате чего в стационар смогла проникнуть неизвестная, которая похитила ребенка.

Бывший главврач признан виновным по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). С учетом позиции государственного обвинителя приговором суда назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тыс. рублей.

Приговор с законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, девочку похитили днём 23 марта. Был составлен фоторобот предполагаемой похитительницы. В ночь на 24 марта появилась информация, что ребёнок найден. Утром информацию о том, что ребёнок найден, подтвердили в правоохранительных органах. Новорожденная девочка была найдена по месту жительства подозреваемой. Ребёнка передали родителям.

Похитительница была осуждена в декабре 2020 года и признана виновной по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего»). Украденного ребенка женщина привезла домой, сказав мужу и родственникам, что это ее ребенок и их выписали из роддома. Ей было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима.

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