Казань, 8 октября, 2021, 20:45 — ИА Регнум. 8 октября в Казани на стадионе «Казань Арена» сборная России по футболу в матче седьмого тура отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022, в который пройдет следующим летом в Катаре, сыграет со сборной Словакии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Бекетова Валерий Карпин

Стартовые составы команд:

Россия (схема 4−3-3): Матвей Сафонов — Алексей Сутормин, Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Сергей Терехов — Дмитрий Баринов, Далер Кузяев, Александр Ерохин — Арсен Захарян, Зелимхан Бакаев, Федор Смолов.

Главный тренер: Валерий Карпин.

Словакия (схема 4−2-3−1): Марек Родак — Петер Пекарик, Любомир Шатка, Милан Шкриниар, Давид Ганцко — Марек Гамшик, Юрай Куцка — Иван Шранц, Ондржей Дуда, Лукаш Гараслин — Роберто Боженик.

Главный тренер: Штефан Таркович.

На матче будет работать испанская бригада арбитров. Главный арбитр матча — Антонио Матеу Лаос.

На данный момент сборная России с тринадцатью очками после шести туров занимает вторую строчку в турнирной таблице группы H.Сборная Словакии с девятью очками расположилась позицией ниже.