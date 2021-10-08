Нью-Йорк, США, 8 октября, 2021, 20:44 — ИА Регнум. Телеканал AMC объявил дату премьеры второй части 11 сезона постапокалиптического cериала «Ходячие мертвецы». Об этом 8 октября сообщает портал Deadline.

Цитата из т/с «Ходячие мертвецы». Реж. Фрэнк Дарабонт. 2010-2018. США Эндрю Линкольн в роли Рика Граймса

Первый эпизод продолжения телеканал покажет 20 февраля 2022 года. Пока AMC не сообщил, когда состоится премьера третьей части 11 сезона, ожидается, что финальные эпизоды поклонники «Ходячих мертвецов» увидят во второй половине 2022-го.

Напомним, премьера расширенного 11-го сезона сериала «Ходячие мертвецы» состоялась 15 августа 2021 года. Этот сезон станет для шоу последним, но ранее AMC сообщил, что планирует развивать вселенную на протяжении как минимум 10 лет.