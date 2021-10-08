Мурманск, 8 октября, 2021, 20:41 — ИА Регнум. В Мурманской области прививку от гриппа сделали более 47 тысяч человек, среди них — глава минздрава Дмитрий Панычев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Пункт вакцинации от гриппа

«Пройти вакцинацию против сезонного гриппа также важно, как и против COVID-19, так как есть риск заболевания микст-инфекцией: когда и грипп, и коронавирус присутствуют одновременно. Я прошёл вакцинацию как против COVID-19, так и против сезонного гриппа. Важно помнить, что интервал между прививками должен быть не менее месяца», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 7 октября, прививку от гриппа сделал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.