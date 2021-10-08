Рим, 8 октября, 2021, 20:38 — ИА Регнум. В пятницу, 22 октября 2021 года итальянские таксисты намерены провести общенациональную забастовку, сообщили в профсоюзах 8 октября.

Emanuele Такси

Одно из требований к правительству состоит в том, чтобы власти ограничивали активность на этом рынке крупных компаний-агрегаторов, потому что расширение их присутствия на рынке идет во вред работникам — гражданам Италии.

С правительством уже несколько лет ведутся переговоры по волнующим отрасль вопросам, но результата пока нет, отметили руководители профсоюзов.