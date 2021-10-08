Ханты-Мансийск, 8 октября, 2021, 20:38 — ИА Регнум. В Югре с 11 октября 2021 года вводится обязательная вакцинация против COVID-19 для отдельных категорий граждан. Соответствующее постановление подписала руководитель управления Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьёва.

vperemen.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

Обязательной вакцинации подлежат лица, работающие в медицинских, образовательных, транспортных, коммунальных организаций. А также работники сферы услуг, сотрудники правоохранительных органов, государственные служащие и сотрудники органов местного самоуправления.

Кроме того, согласно распоряжению Майи Соловьёвой, прививки от COVID-19 должны поставить вахтовики, люди с хроническими заболеваниями, призывники, люди старше 60 лет и трудовые мигранты.

Исключение из вышеуказанных правил — противопоказания к иммунизации.