Кишинёв, 8 октября 2021, 20:34 — REGNUM Под домашний арест отправлен генпрокурор Молдавии Александр Стояногло, сообщил 8 октября сам чиновник по итогам заседания суда сектора Чеканы в Кишинёве.
Чиновник вновь подчеркнул, что не признаёт своей вины и что власти сводят с ними политические счёты. Его хотят отстранить от власти в рамках идущей в республике попытки захвата госучреждений.
Стояногло добавил, что его защита представила в суде доказательства его невиновности. Напомним, 5 октября он был задержан на 72 часа по подозрению в коррупции.
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