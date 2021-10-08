Кишинёв, 8 октября, 2021, 20:34 — ИА Регнум. Под домашний арест отправлен генпрокурор Молдавии Александр Стояногло, сообщил 8 октября сам чиновник по итогам заседания суда сектора Чеканы в Кишинёве.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич, Андрей Игнатенко. 1997. Россия В суде

Стояногло «Судьи приняли решение о применении меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на 30 дней».

Чиновник вновь подчеркнул, что не признаёт своей вины и что власти сводят с ними политические счёты. Его хотят отстранить от власти в рамках идущей в республике попытки захвата госучреждений.

Стояногло добавил, что его защита представила в суде доказательства его невиновности. Напомним, 5 октября он был задержан на 72 часа по подозрению в коррупции.