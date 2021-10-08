Рим, 8 октября, 2021, 20:20 — ИА Регнум. Власти 12 стран ЕС в пятницу, 8 октября, обратились к руководству Евросоюза с просьбой поддержать новые формы борьбы с нелегальной миграцией.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Речь идет, среди прочего, о строительстве стен на границах. Инициативу поддерживают Австрия, Кипр, Дания, Греция, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия и Словакия.

ИтальянскиеСМИ сообщают, что в Брюсселе выразили готовность поддержать указанное начинание, но только если национальные власти будут делать это за свой счет.