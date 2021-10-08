Новокузнецк, Кемеровская область, 8 октября, 2021, 20:20 — ИА Регнум. В Кемеровской области завершаются подготовительные работы ко Всероссийской переписи населения. В Новокузнецке сегодня, 8 октября, контролёры выполняли обход территории своих переписных участков и сверили наличие жилых строений со списком. Актуальные списки будут переданы переписчикам, сообщили в правительстве региона.

Администрация правительства Кемеровской области Сверка адресного хозяйства в Кузбассе

Отмечается, что также во время предпереписной проверки внимание обращалось и на наличие освещённости адресного хозяйства на домах и подъездах.

В Новокузнецке насчитывается 4673 многоквартиных дома и 23 196 дома в частном секторе.

В целом в Кузбассе ревизия адресного хозяйства проведена во всех 34 муниципалитетах. Проверено более 300 тысяч многоквартирных и жилых домов. Выявлено около 40 тысяч замечаний — на несоответствие номерных знаков, отсутствие табличек наименования улиц. На сегодняшний день вся работа по устранению замечаний завершена.