8 октября 2021 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 21:44 — REGNUM Более 130 стран согласились 8 октября на кардинальную реформу международных налоговых правил, поддержав введение 15% минимального глобального налога. Изменение направлено на борьбу со странами, которые предоставляют так называемый «налоговый рай» большим корпорациям, тем самым лишая другие страны дохода.

Сборщики налогов Иван Шилов © ИА REGNUM

Соглашение подписали 136 стран и юрисдикций.

«Сегодняшнее соглашение сделает наши международные налоговые механизмы более справедливыми и эффективными. Теперь мы должны работать быстро и усердно, чтобы обеспечить эффективную реализацию этой важной реформы», — сказал в своем заявлении Матиас Корманн, генеральный секретарь организации экономического сотрудничества и развития.

Соглашение подвело итог многолетних напряженных переговоров, которые возобновились в этом году после вступления в должность президента США Джо Байдена, который подтвердил приверженность США налоговой реформе.

Отметим, что реформа не ограничивается установлением глобального минимального налога — она также создает новые правила для цифровой эпохи. Согласно соглашению, технологические американские гиганты, такие как Amazon, Facebook и другие крупные глобальные компании, будут обязаны платить налоги в странах, где продаются их товары или услуги, даже если они не имеют там физического присутствия.

Налоги DonkeyHotey

Американские пользователи Twitter бурно обсудили новость под соответствующей публикацией The New York Times.

«Это не сработает. Развивающиеся страны поймут, что они не смогут развиваться, если не предложат что-то привлекательное для бизнеса. Возьмем Ирландию, которая долгое время была одной из беднейших стран Западной Европы, но быстро стала одной из самых богатых благодаря налоговым льготам», — отмечает @PaulHPNC.

«Что-то должно произойти. Эти богатые люди и корпорации не платят свою справедливую долю налогов, они настолько богаты, что у них нет мега-яхт, теперь у них есть космические яхты. Поэтому нам нужен глобальный налог для королей благосостояния!» — призывает Stellar429.

«Надеюсь, что это не придется ратифицировать в Конгрессе, потому что мы знаем, чем это обернется», — имеет в виду @StevenKraus вечные голосования и откладывания принятия закона.

«Илон Маск и Безос, ЧЕРТ БЫ ВАС ПОБРАЛ!!! ВЫ ЧТО, НЕ ВИДИТЕ? ВОТ ПОЧЕМУ Я СКАЗАЛ, ЧТО НАМ НУЖНО УСКОРИТЬ ПОЛЕТ НА МАРС. Нам нужно ускориться, чтобы построить там корпоративную штаб-квартиру. Посмотрите, что произошло. Вам двоим нужно перестать судиться друг с другом и сделать это», — пишет @BNKNOTE.

«Все равно этого недостаточно», — считает @JulieMorency.

«Но тогда все эти компании просто покинут планету! Apple улетит на Марс», — шутит @ToxicAv36338995.

«Это хороший прецедент для лицензирования искусственного интеллекта в глобальном масштабе, пока роботы не довели производительность до бесконечности и не лишили нас всех собственности», — предполагает @JohnFra25630106.

«Я не могу представить, что можно быть настолько богатым, что весь мир хочет оторвать от тебя кусок», — комментирует @SoftailHD2005.

«Установите единый 15% налог на все доходы физических лиц. Налоговые юристы и бухгалтеры смогут найти новую работу», — советует @LindaSt85442136.

Илон Маск thierry ehrmann

«Вот что нас ждет: неожиданно услуги перестанут быть доступными в разных странах. В других странах цены на услуги вырастут на 20%», — предсказывает @oss_kc.

«ДА!!! Это очень нужно. Однако нам нужно, чтобы все страны были на борту, иначе будущие штаб-квартиры Faсebook будут в Эсватини или Науру», — иронизирует @swiftwine.

«Правительства: «Что? Вы хотите предоставлять товары и услуги жителям моей страны? Платите мне», — комментирует @ojdunford.

«Они всё равно найдут, как это обойти», — уверен @Grem_Worldwide.

«Вот как мы начинаем бороться с этими проклятыми корпорациями, владеющими всеми богатствами мира. Побольше бы подобных вещей», — одобряет @JoeyBKenobi.

«Это хорошая вещь для того, чтобы компании не уходили в другие страны, чтобы избежать налогов», — соглашается @TruthSleuth65.

Напомним, крупнейшие американские IT-компании поддержали предложение установить минимальный налог на прибыль для крупных корпораций.

Так, компания Amazon сказала, что такое решение поможет «стабилизировать международную налоговую систему».

В компании Facebook отметили, что данное соглашение станет большим шагом к достижению определённости в бизнесе, а также поможет укрепить доверие общественности к глобальной налоговой системе.

Представители Google также поддержали инициативу стран G7 и выразили надежду на заключение «сбалансированного и прочного соглашения».

В свою очередь компания Apple воздержалась от комментариев по данному вопросу.

Ранее, в апреле, министр финансов США Джанет Йеллен обсудила со странами G20 возможность введения единой международной налоговой ставки, которая положила бы конец «30-летней борьбе за установление порога на корпоративный налог». Министр заявила, что крайне важно, чтобы правительство «имело надежную налоговую систему, обеспечивающую основные общественные блага и способную предоставить средства в случае кризиса».