Азов, Ростовская область, 8 октября, 2021, 20:11 — ИА Регнум. В Ростовской области организована проверка по факту дефицита питьевой воды, подвоз которой должен быть организован в условиях аварийной ситуации на водоводе в Азовском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве 8 октября.

Admnvrsk.ru Воды нет

Авария в створе причальной стенки Азовского морского порта произошла 22 сентября. Был повреждён дюкерный (подводный) переход водопровода, в результате чего без воды остались 200 домовладений. «Азовводоканал» организовал подвоз питьевой воды, однако её количества недостаточно.

Главе администрации Азова внесено представление. Рассматривается вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации, проводится оценка ремонта повреждённой части водовода.