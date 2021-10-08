Москва, 8 октября, 2021, 20:10 — ИА Регнум. Федерация компьютерного спорта России объявила о старте шестого сезона Всероссийской киберспортивной студенческой лиги (ВКСЛ). Об этом 7 октября сообщил сайт киберспортивной организации.

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В турнире киберспортсмены будут соревноваться в дисциплинах Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, Hearthstone, Clash Royale и StarCraft II, им придётся пройти три этапа. В региональном пройдут игры между сборными в субъектах РФ, в зональном — между сборными в рамках четырёх дивизионов, в финальном встретятся победители зонального этапа. Организаторы отметили, что призовой фонд турнира составляет 3 млн рублей.

Напомним, Всероссийская киберспортивная студенческая лига — это ежегодный турнир, в котором участвуют студенты высших и средних специальных учебных заведений России. В пятом сезоне ВКСЛ первое место заняла сборнаяСанкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.