Улан-Удэ, 8 октября, 2021, 20:08 — ИА Регнум. Для более мягкого прохождения «четвёртой волны» коронавируса в Бурятии необходимо активизировать кампанию по вакцинации и интенсивно проводить ревакцинацию населению, заявил глава региона Алексей Цыденов. По официальным данным, темпы вакцинации за последнюю неделю снизились почти в два раза — по сравнению с уровнем на начало сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"К сожалению, темпы вакцинации в последнее время значительно сократились. Но ведь именно прививка обезопасит каждого человека от заболевания. Высокий процент привитости, хороший коллективный иммунитет в республике помогут нам мягче пройти «четвертую волну» заболеваемости, на пороге которой мы стоим. Это в свою очередь, позволит нашему бизнесу работать в полном объёме. Любые ограничительные мероприятия даются нам тяжело», — сказал Цыденов.

На сегодняшний день первым компонентом привито 358 710 человек, полностью завершили вакцинацию от коронавируса 295 296 человек. За последние сутки было привито 1451 человек. Ревакцинацию прошли 11 857 человек.