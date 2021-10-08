Ростов-на-Дону, 8 октября, 2021, 20:03 — ИА Регнум. Бывший министр цифрового развития Ростовской области сбил 13-летнюю девочку. Авария произошла в то время, как экс-чиновник выезжал с парковки.

Mytaganrog.com ДТП

ДТП случилось утром 7 октября на улице Малюгиной, пишет телеграм-канал Don Mash. По словам водителя иномарки, девочка неожиданно выбежала под колёса.

Школьница получила перелом берцовой кости. Бывший чиновник выразил готовность оказать всевозможную помощь пострадавшему ребёнку.