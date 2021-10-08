Москва, , 20:14 — REGNUM Россия направила в ОЗХО просьбу предоставить материалы, связанные с так называемым отравлением российского гражданина Алексея Навального. Соответствующая просьба содержится в демарше по пункту 2 статьи IX Конвенции о запрещении химического оружия в связи с выпадами в адрес РФ по ситуации с Навальным.

Цитата страницы Instagram.com Алексея Навального

В документе сказано, что Москва «настоятельно просит» технический секретариат ОЗХО «предоставить имеющиеся в его распоряжении видеоматериалы, которые должны были быть отсняты специалистами секретариата сначала при отборе биопроб у А.А.Навального в клинике «Шаритэ», а затем при их разделении и опечатывании для передачи в назначенные секретариатом для проведения исследования лаборатории».

Также российская сторона просит «проинформировать о любых других действиях секретариата в рамках оказания технического содействия ФРГ» по инциденту с Навальным. Эти сведения, отмечает МИД РФ, очень важны для доследственной проверки, проводимой в России и направленной на определение возможных признаков состава преступления и при наличии таковых возбуждение уголовного дела.

В документе также сказано, что Москва считает ответ, полученный от Германии 2 октября 2020 г., неудовлетворительным. «Ответов от французской и шведской сторон в рамках запросов по статье IX Конвенции РФ не получила вовсе, что является прямым нарушением упомянутыми странами своих обязательств по Конвенции», — говорится в сообщении.

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