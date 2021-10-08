Москва, 8 октября, 2021, 20:01 — ИА Регнум. Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Ростуризма Зарине Догузовой официальные письма с просьбой о продлении программы туристического кешбэка в 2022 году. Об этом сообщили 8 октября в пресс-службе АТОР.

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В ассоциации отметили, что программа туристического кешбэка не только даёт регионам от 5 до 25% дополнительного турпотока, но и открыла для российских граждан новые виды отдыха и путешествий по стране, которые ранее были для них недоступны в первую очередь из-за стоимости — речные круизы, поездки на Байкал, Дальний Восток и другое.

Подчёркивается, что кешбэк также существенно простимулировал туристический поток в межсезонье, поддерживая тем самым интерес туристов к круглогодичному отдыху в России.

В пресс-службе привели данные опроса Аналитической службы АТОР, согласно которым 24,4% опрошенных не планировали отдых в России до тех пор, пока не узнали о программе кешбэка.

«Ввиду того, что программа доказала свою эффективность, а туристы ждут её продолжения, ведущие туроператоры России просят правительство России продлить туристический кешбэк и предлагают сроки проведения новых акций в 2022 году», — говорится в сообщении.

По мнению туроператоров — членов АТОР, наиболее оптимальными для потребителей и бизнеса могут стать акции с кешбэком в периоды с 10 января по апрель включительно и с 1 октября до конца декабря 2022 года. Для речных круизов программа кешбэка может также включать выезды туристов в мае, июне и сентябре, добавили в АТОР.

Напомним, программа туристического кешбэка предусматривает возврат до 20% затрат (но не более 20 тысяч рублей) на туристические услуги при осуществлении внутреннего туризма.