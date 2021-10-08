Ростов-на-Дону, 8 октября, 2021, 20:00 — ИА Регнум. В Ростовской области с начала пандемии выполнено более 4 млн тестов на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 8 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

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За последние сутки донскими лабораториями проведено 16 794 теста на коронавирус. За весь период выполнено 4 млн 96,17 тыс. исследований. В настоящее время охват населения тестированием на 100 тыс. населения составляет 337,08.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за весь период зарегистрировано 142 712 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 122 687 пациентов. Побороть COVID-19 не смог 7 041 человек.