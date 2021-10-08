Москва, 8 октября 2021, 19:58 — REGNUM В Москве состоялась заседание спортивного Комитета при Совете министров обороны государств — участников Содружества Независимых Государств. В мероприятии приняли участие начальники управлений физической подготовки министерств обороны Армении, Белоруссии, России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Об этом ИА REGNUM сообщил участник встречи, член президиума Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация армейской тактической стрельбы в России» (ФАТСР) Александр Шлычков.
По его словам, новый вид спорта позволяет повысить мотивацию военнослужащих и улучшает уровень профессиональной подготовки.
Он также добавил, что участники встречи познакомились не только с многообразием задач, требующих решения от спортсмена, выполняющего прохождение этапа, но и с авторской методикой обучения «Система Золотой Треугольник».
Федерация армейской тактической стрельбы в России образована в 2020 году по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина о развитии военно-прикладных видов спорта. Ответственным за федерацию назначен заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. Президентом избран начальник главного управления боевой подготовки Вооружённых сил РФ Иван Бувальцев.