Новосибирск, 8 октября, 2021, 19:57 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 8 октября, за минувшие сутки зарегистрировано 4213 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Ponchikov.net ОРВИ

Отметим, что в регионе также уже зарегистрировано 64 942 случая заражения коронавирусом (+184 за сутки), в том числе у 5 635 детей; 51 295 пациентов полностью выздоровели (+144 за сутки); умерли 3085 человек.

Всего в Новосибирской области сделано 2 571 041 тест на COVID-19.