Ещё почти 5 тыс. жителей Ростовской области привились от коронавируса
Ростов-на-Дону, 8 октября, 2021, 19:55 — ИА Регнум. В Ростовской области число привитых от COVID-19 увеличилось почти на 5 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 8 октября.
Иван Шилов ИА REGNUM
Вакцинация
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В настоящее время участниками прививочной кампании стали 1 млн 595,27 тыс. человек (+ 5 017 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 508,86 тыс. человек (+ 4 930 за сутки).
ИА REGNUM напоминает, что планом иммунизации населения от COVID-19 предусмотрена вакцинация 80% взрослого населения. Это 2 млн 710 тыс. 710 человек.