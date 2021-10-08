Нью-Йорк, США, 8 октября, 2021, 19:53 — ИА Регнум. Варварской атакой назвал взрыв в шиитской мечети в афганском городе Кундузе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Об этом 8 октября заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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«Генеральный секретарь ООН осуждает эту варварскую атаку, выражает свои соболезнования семьям погибших», — сообщил Дюжаррик.

На данный момент известно, что от взрыва погибло около 100 человек, десятки получили ранения.

Напомним, 8 октября около 12:00 мск мощный взрыв прогремел в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз на севере Афганистана.

По предварительным данным, взрыв устроил террорист-смертник.