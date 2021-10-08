Токио, 8 октября, 2021, 19:52 — ИА Регнум. Студия Ryu Ga Gotoku подтвердила, что разрабатывает продолжение игры Yakuza: Like A Dragon и сообщила, что создатель серии Тосихиро Нагоси официально покидает компанию SEGA. Публикацию компания разместила 8 октября на своём сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Yakuza: Like a Dragon

В посте, посвящённом 10-летию студии, разработчики поблагодарили поклонников за поддержку. Нагоси отметил, что он не только уходит из SEGA, но и оставляет должность главы Ryu Ga Gotoku, которую он основал в августе 2011 года.

Продюсер серии игр Yakuza Дайсуке Сато также официально объявил о своём уходе из SEGA и сообщил, что передаст свои обязанности Масаеши Ёкояме. Он добавил, что с этого момента основными руководителями Ryu Ga Gotoku будут главный продюсер Yakuza Хироюки Сакамото и режиссер Рёсукэ Хори.

Напомним, о том, что Тосихиро Нагоси может покинуть SEGA стало известно в августе 2021 года. Тогда СМИ сообщили, что геймдизайнер может перейти в китайскую компанию NetEase Inc.