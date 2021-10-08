Новосибирск, 8 октября, 2021, 19:52 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с коронавирусом и с подозрением на него госпитализированы 2246 пациентов, в том числе 42 ребенка. Об этом сегодня, 8 октября, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В отделениях реанимации находятся 268 человек, на ИВЛ — 45 пациентов», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе сделано 2 571 041 тест на коронавирус.