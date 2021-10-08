Оренбург, 8 октября, 2021, 19:50 — ИА Регнум. В Оренбургской области число погибших от отравления алкогольным суррогатом достигло 21. Об этом сообщила журналистам вице-губернатор по социальной политике Татьяна Савинова.

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Таковы данные на 21:00 по местному времени 8 октября. Всего же от суррогата пострадали уже более 40 человек. Ранее речь шла о 36 пострадавших, их которых 18 скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, отравление произошло на востоке Оренбуржья. Власти региона пообещали поддержать осиротевших детей.